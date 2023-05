Visite à la lampe de poche de l’exposition Frac Franche-Comté, 13 mai 2023, Besançon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Une expérience de visite insolite, à la nuit tombée, pour découvrir les œuvres autrement. Munissez-vous de vos plus belles torches électriques, frontales et dynamos pour explorer les salles d’exposition dans le noir…

Des lampes de poches seront mises à votre disposition si besoin.

Frac Franche-Comté Cité des arts 2 passage des arts 25000 Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

http://www.frac-franche-comte.fr

Visite incontournable à Besançon : le Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) de Franche-Comté installé au sein de la Cité des arts, au pied de la Citadelle !

Le Fonds régional d’art contemporain de Franche Comte a intégré en 2013 le bâtiment de la Cité des arts à Besançon pour y développer l’ensemble de ses missions : programme d’expositions, organisation de conférences, de séminaires de recherche, de résidences d’artistes et sensibilisation des publics à l’art contemporain par le biais d’ateliers, visites, rencontres, expérimentations pour tous.

Saturday 13 May, 20:00

Inescapable(Major) visit in Besançon: the Regional Collections of Contemporary Art (Tail coat(Frac)) of Franche-Comté installed(settled) within the City(Estate) of arts, at the foot of the Citadel! The Regional Collections of Contemporary Art of Frank Count included in 2013 the building(ship) of the City(Estate) of arts in Besançon to develop all missions there: programme of exhibitions(exposures), organisation of conferences, of seminaries(seminars) of research(search), of artists’ residences and raising awareness of the public in contemporary art by means of workshops(studios), visits, meetings, experimentation for all.

Crédit : ©Nicolas Waltefaugle