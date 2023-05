Atelier origami Ferme d’en Haut, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Samedi 13 mai 2023 de 20h à 22h à la Ferme d’en Haut

gratuit Handicap moteur. Gratuit

**Atelier origami**

Le saviez-vous? C’est en Asie qu’est né l’origami ou l’art du pliage, deux siècles environ après la découverte du papier. Plusieurs siècles plus tard, des moines bouddhistes l’auraient introduit au Japon. Cet art est désormais connu sous son appellation « origami » et pratiqué en Chine, au Japon, en Corée, au Cambodge… Cet art ancestral consiste à plier une feuille, sans coller ni couper.

Ce papier est un fragile instrument et il faut une parfaite maitrise des volumes pour pratiquer cet art. Envie d’essayer? Alors rejoignez-nous, vous serez aidés par une professeure d’origami de l’association Japon & Culture.

**Samedi 13 mai de 20h à 22h, à partir de 6 ans, gratuit et sans inscription**

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq 59650 Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/

La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation.

Saturday 13 May, 20:00

Crédit : Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq, oeuvre Gérard Ty Sovann