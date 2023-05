Visite libre d’ESTRAN – Cité de la Mer ESTRAN – cité de la mer Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime Visite libre d’ESTRAN – Cité de la Mer ESTRAN – cité de la mer, 13 mai 2023, Dieppe. samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023 8€, 4,5€ (enfants). Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap moteur. Tarif habituel Venez découvrir l’écomusée à la nuit tombée. Visitez librement nos expositions éclairées différemment et venez observer le comportement des poissons la nuit. ESTRAN – cité de la mer 37 rue de l’Asile Thomas, 76200 Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie Bienvenue à l’E.S.T.R.A.N. ! Musée aquarium du littoral normand Saturday 13 May, 20:30 Museum aquarium of Norman coastal region Crédit : © ESTRAN CITE DE LA MER Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu ESTRAN - cité de la mer Adresse 37 rue de l'Asile Thomas, 76200 Dieppe Ville Dieppe Departement Seine-Maritime

