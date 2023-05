Nuit des musées Espace Vivant de la Bonneterie, 13 mai 2023, Romilly-sur-Seine.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:00, 21:00 ⤏ 21:30, 23:00 ⤏ 23:30, 23:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Danses rétro à partir de 20h30

visite libre

Espace Vivant de la Bonneterie 2 rue Robert Galley, 10100 Romilly-sur-Seine 10100 Romilly-sur-Seine Aube Grand Est parking, accès handicapés

https://www.romillypatrimoine.com

Recueil, préservation et mise en fonctionnement du patrimoine bonnetier de la région par l’Association Romilly Patrimoine

Saturday 13 May, 20:30, 21:00, 23:00, 23:30 Museum night European Night of Museums 2023

Collecting, preserving and putting into operation the bonnetier heritage of the region by the Romilly Heritage Association

Crédit : ©arp