Visite libre de l’exposition photographique « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud, 13 mai 2023, Versailles.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Venez découvrir l’exposition “[Kertész / Lartigue. Un pas de côté](https://www.versailles.fr/1060/culture/espace-richaud/expositions-temporaires/exposition-kertesz-lartigue-un-pas-de-cote.htm)” qui met en avant deux géants de la photographie du XXe siècle :

Au début des années 1960, le Museum of Modern Art de New York consacre des expositions monographiques à deux photographes : Jacques Henri Lartigue (1894-1986) et André Kertész (1894-1985). Qualifiés pour l’un de « plus grand amateur du 20e siècle » et pour l’autre « d’inventeur du photojournalisme », ils conservent chacun une esthétique singulière. Pourtant, tous deux possèdent cette capacité à faire un pas de côté, en se tenant à l’écart des grands courants de la photographie.

L’exposition met en lumière ces deux personnalités aux carrières parallèles en présentant 160 photographies (20 vintages -140 tirages modernes) et de nombreux documents d’archives.

Cette exposition est coproduite avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) et la Donation Lartigue.

Commissariat : Marion Perceval, directrice de la Donation Lartigue, et Matthieu Rivallin, adjoint à la responsable du département de la photographie de la MPP.

Espace Richaud 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles Notre-Dame 78000 Versailles Yvelines Île-de-France Gare Versailles Rive Droite (2 min à pieds), Gare Versailles Château Rive Gauche (15 min à pied), Gare Versailles Chantier (17 min à pied), Bus 1, 3, 4 arrêt « Marché Notre Dame », deux parkings sous-terrain et places dans la rue

https://www.versailles.fr/188/culture/espace-richaud

Ancien hôpital royal, cet établissement culturel accueille aujourd’hui des expositions patrimoniales, de photographies et d’art contemporain.

Saturday 13 May, 20:00

A former royal hospital, this cultural establishment now hosts heritage exhibitions, photographs and contemporary art.

Crédit : © Photographie Jacques Henri Lartigue, Ministère de la culture (France), MPP / AAJHL © Donation André Kertész, Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion RMN-GP