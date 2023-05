Visite à la lampe torche du Temple de Mercure et de l’Espace Temple Espace Muséographique du Temple de Mercure, sommet du puy de Dôme, 13 mai 2023, Orcines.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00, 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée sur inscription – limitée à 30 places . Gratuit https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html#widget-details-offre-6443468, accueilPDD@puy-de-dome.fr

Votre guide sera là pour vous accueillir et vous raconter l’histoire de ce lieu emblématique à la lampe torche. Elle abordera entre autres les rites et croyances pratiqués, vous découvrirez également l’espace muséographique du Temple de Mercure.

Votre guide s’intéressera au chantier titanesque de la construction du Temple de Mercure et aux us et coutumes de ce peuple qui vouait un culte au dieu Mercure au sommet du Temple du Mercure…

Espace Muséographique du Temple de Mercure, sommet du puy de Dôme orcines 63870 Orcines Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Les participants ont la possibilité de prendre le train jusqu’à 19 h pour l’animation et un train redescendra spécialement à 22 h 20. Le billet de train reste à la charge des participants (aller-retour ou trajet simple) : www.panoramiquedesdomes.fr ou en billetterie avant 19 h

https://volcan.puy-de-dome.fr

Savez-vous que le sommet du puy de Dôme abrite un espace muséographique du Temple de Mercure ? Installé au premier étage de l’ancien chalet de l’observatoire, cet espace vous plonge dans l’univers des Gallo-romains au IIème siècle après JC à l’époque de la construction de cet édifice monumental que fut le Temple de Mercure

Saturday 13 May, 20:00, 21:00

Did you know that the top of the Puy de Dôme houses a museum space of the Temple of Mercury? Located on the first floor of the former observatory chalet, this space immerses you in the world of the Gallo-Romans in the 2nd century AD at the time of the construction of this monumental building that was the Temple of Mercury

Crédit : ©Jean-Pierre Voilhes