Avant-Première immersive de l’exposition du Peintre Francis MBELLA à Châteauvillain, Haute-Marne Espace Art Reflex International, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre dans la limite des places disponibles Handicap moteur. https://youtu.be/oZLBu-pci3Q Sur inscription artreflex19@yahoo.com

Un parcours immersif qui nous conduira dans la prochaine exposition du Peintre Francis MBELLA à Châteauvillain en Haute-Marne (sur le thème : « LA FORÊT DANS LA NATURE, je vis les paysages, moi-même faisant parti du paysage ») et qui nous fera découvrir ce Peintre de relief, adepte de la matière, Inventeur de la « Technique du Tapioca » et Créateur du mouvement, « les reflets de la couleur ».

Espace Art Reflex International 21 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Quartier de la Villette 75019 Paris Paris Île-de-France Metro: Jaurès Ligne 5 et 2 ; Aux environs de la Rotonde Stalingrad ; Autre Entrée: 20/22 quai de la Loire 75019 Paris

Au bord du Canal de l’Ourcq, un espace dédiée à l’œuvre du peintre Francis Mbella, inventeur de la technique du tapioca. Et Créateur du mouvement: « Les reflets de la couleur »

