Nos traversées, premiers pas et premiers mots Espace archéologique départemental, 13 mai 2023, Montrozier.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Initiation à la fouille archéologique de jour et de nuit

Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. . Gratuit

Le public sera convié à une déambulation théâtrale créé sur mesure par les comédiennes Juliette Paul et Alice Tabart.

Elles partiront dans les traces des premiers découvreurs, poserons leurs pieds dans les empreintes de pas laissés dans les grottes il y a 30 000 ans, et prêterons leurs voix aux premières histoires que se sont racontés nos ancêtres.

Espace archéologique départemental Le bourg, 12630 Montrozier 12630 Montrozier Aveyron Occitanie RN88 entre Rodez et Laissac

http://musees.aveyron.fr

Espace d’animation et d’exposition en lien avec l’archéologie aveyronnaise

Saturday 13 May, 20:30

Space of animation and of exhibition(exposure) in connection with archaeology aveyronnaise

Crédit : © photo Mesdames A