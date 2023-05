Quoi de neuf ? Molière ! Écomusée du Pays de la Cerise, 13 mai 2023, Fougerolles-Saint-Valbert.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit | Sur inscription 03 84 49 52 50

À l’occasion de cette dix-neuvième édition de la Nuit des musées, la troupe des Teinteurs de Textes investira l’Écomusée du Pays de la Cerise de Fougerolles-Saint-Valbert pour une déambulation théâtrale intitulée « Quoi de neuf ? Molière ! ».

Écomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys, 70220 Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles 70220 Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Parking sur place

L’Écomusée du Pays de la Cerise est situé dans un ancien domaine de distillateur datant de 1829 et est entouré d’un verger conservatoire regroupant une quarantaine de variétés de cerises différentes. Musée de France et inscrit Monument Historique, il propose une découverte socio-économique de Fougerolles autour de la production de cerise et d’alcool.

Saturday 13 May, 20:00 What’s up? Molière! European Night of Museums 2023

The Ecomusée du Pays de la Cerise is located in an old distillery estate dating from 1829 and is surrounded by a conservatory orchard with about forty different cherry varieties. Museum of France and listed Historical Monument, it proposes a socio-economic discovery of Fougerolles around the production of cherry and alcohol.

