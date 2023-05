Écomusée du Moulinage : visite à la lampe torche d’une vieille » Fabrique à soie » Ecomusée du Moulinage de la Neuve, 13 mai 2023, Marcols-les-Eaux.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

2 euros l’entrée. Matériel à prévoir : lampe torche . Tarif préférentiel | Sur inscription 06 64 15 50 84, 06 31 80 05 92

Visite insolite de l’usine du Moulinage dans le cadre de la Nuits des Musées. Il faut se souvenir qu’au XIXe siècle seules les lampes à huile éclairaient l’usine…

Sur inscription

Ecomusée du Moulinage de la Neuve 77 route de la Combe 07190 Marcols les Eaux La Neuve 07190 Marcols-les-Eaux Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Parking sur la place Marie Giraud, juste devant le moulinage.

Ancien moulinage du XIXe siècle où fut transformé le fil de soie avant de rejoindre Lyon, capitale mondiale de la soie à cette époque. La particularité exceptionnelle de ce moulinage est la présence de l’ensemble de ses métiers, dont certains sont mis en fonctionnement lors des visites. De la fermeture de l’usine en 1967 jusqu’à nos jours, tout est resté intact.

Saturday 13 May, 20:30

A former 19th-century grinding mill where silk was transformed before reaching Lyon, the silk capital of the world at that time. The exceptional particularity of this moulding is the presence of all its trades, some of which are put into operation during visits. From the plant’s closure in 1967 to the present day, everything has remained intact.

Crédit : ©moulinage de la Neuve Marcols