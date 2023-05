Grand spectacle d’opéra et de musique classique Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat, 13 mai 2023, Grand-Bourg.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

L’association « La Musique Classique pour tous à Marie-Galante » propose un grand spectacle d’opéra et de musique classique avec LE MURAT QUARTET.

MURAT QUARTET est composé de quatre artistes. C’est un ensemble international au sens plein du terme. Grâce à cela, chacun des musiciens enrichit l’interprétation avec sa culture d’origine (Guadeloupe, Cuba, France, Pologne) La parfaite maîtrise de la technique de chaque instrument et de la virtuosité permet au groupe de créer un son unique et original. Le choix des instruments (violoncelle, flute, voix et piano) est pensé pour permettre de créer une ambiance magique atour de l’habitation Murat. Le programme a été spécialement préparé en symbiose avec le magnifique environnement. La musique des compositeurs (Mozart, Chevalier Saint-George, Liszt, Chopin, Bizet…) datant de l’époque de la construction de l’habitation Murat emmènera le public dans un mystérieux voyage à travers les siècles. Par conséquent, les artistes, afin de contribuer à la valorisation de cette idée, ont proposé d’adopter le nom de ce lieu unique.

**_Chloé LERUTH, chant_**

Elle arrive spécialement de France Métropolitaine pour ce spectacle. Elle débute l’apprentissage de la musique par des cours de piano à l’âge de 6 ans, elle entrera au Conservatoire de Bordeaux dans la classe de Jean-Philippe Guillo pour y obtenir son diplôme de fin d’études.

Elle y découvre également le chant lyrique, entre dans la classe de Maryse Castets et obtiendra son DEM en juin 2019. Elle poursuit sa formation en participant à des Masterclasses (Damien Guillon, Irène Kudela, Martin Brüns, Grace Bumbry…)

En décembre 2019 elle fait ses premiers pas sur la scène du Grand-Théâtre de Bordeaux où elle se produit avec le chœur de l’Opéra National de Bordeaux pour 3 concerts de Noël, collaboration renouvelée en septembre 2021 pour l’opéra Robert le Diable ainsi qu’en avril 2022 pour l’Elisire d’amore.

Elle participe également à des concours internationaux dont le Cap Ferret Music Open où elle obtient un prix qui lui permet de chanter avec l’Orchestre du Bassin d’Arcachon. Elle obtient le 3ème prix au concours de Bellan. En octobre 2022 elle remporte le 3ème prix ainsi qu’une invitation pour le festival « Saoû chante Mozart » lors du concours Corsica Lirica.

**_Louise-Aimée CÉSAIRE, violoncelle_**

Elle commence le violoncelle à l’âge de 6ans à l’école de musique du Lamentin en Guadeloupe. Depuis elle poursuivi son parcours jusqu’à intégrer S2TMD du lycée Carnot à Pointe-à-Pitre. Elle pratique également le violon et le piano.

_**Elis GARCIA-ROCA, flûte**_

Elle est musicienne, flûtiste et musicologue, diplômée de l’Ecole Nationale d’Art de La Havane à Cuba.

Elle initie ses études de musique au piano à l’âge de 6ans dans un projet expérimental pour les enfants créé à la fin des années 80.

Après avoir était formée dans plusieurs institutions artistiques à la Havane, elle poursuit ses études de flûte en France pour perfectionner son jeu instrumental.

Déterminée à trouver un lien entre sa pratique instrumentale, sa culture d’origine et sa vie actuelle, elle s’inscrit à l’Université Paris IV Sorbonne où elle s’oriente vers un travail de recherche sur la traversière à 5 clés dans la musique populaire cubaine, car il s’agit d’un instrument importé en plus grand nombre à Cuba depuis la France.

Depuis son arrivée en France, elle interprète un répertoire de musique cubaine des compositeurs du XIXème siècle à nos jours.

Elle a fait partie de l’Ensemble Vocal Instrumental de Châtillon, sous la direction d’Enzo Gieco, flûtiste argentin, pendant 6 ans. Elle est impliquée dans plusieurs actions culturelles entre la France et Cuba menées par la Fondation Brownstone.

Elle a travaillé comme professeur à l’Ecole Nationale d’Art de La Havane, à l’école Top Music à Lyon et participe depuis 6ans au développement de nouveaux projets pédagogiques en France et en Guadeloupe, inspirés de modèle vénézuelien » El Sistema. »

_**Tomasz SZCZEPANSKI, pianiste**_

Il est diplômé d’une des plus prestigieuses écoles de musique en Europe, le Conservatoire National Supérieur de Cracovie en Pologne. Il commence d’abord comme soliste et son talent est tel, qu’il se dirige vers l’accompagnement et la musique de chambre. Brillant pianiste, on lui demande de partager son savoir-faire en enseignant au même Conservatoire après ses études. Il a participé à plusieurs « Master class » avec des professeurs de renommé mondiale tels que : R. Buchbinder, M. Jasinski et W. Mierzanow. Il est un spécialiste de Chopin.

Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Grand-Bourg de Marie-Galante 97112 Grand-Bourg Guadeloupe Guadeloupe

En plus de la découverte du patrimoine des anciennes habitations/sucreries de Roussel-Trianon et Pirogue et de l’histoire de la mare au punch, le site de l’habitation Murat propose de parcourir au rez-de-chaussée de la maison de maître les plus beaux objets des collections permanentes de l’écomusée. Ce site permet également de visiter un exceptionnel jardin médicinal. L’écomusée de Marie Galante est détenteur de l’appellation Musée de France.

Crédit : ©La Musique Classique pour tous à Marie-Galante