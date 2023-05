L’architecture du château dévoilée Écomusée de la Bresse Bourguignonne, 13 mai 2023, Pierre-de-Bresse.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit 0385762716, ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Découvrez les datails architecturaux et l’histoire du château de Pierre-de-Bresse en compagnie d’un médiateur.

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse 71270 Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, dans le cadre prestigieux de l’ancien château des Comtes de Thiard édifié au XVIIème siècle et devenu propriété du département de Saône-et-Loire, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan.

Saturday 13 May, 20:00

Installed(Settled) since 1981 to Pierre-de-Bresse, in the prestigious executive(frame) of the old(former) castle of Counts de Thiard built in the XVIIth century and become property of the department of Saône-et-Loire, the Ecomuseum of Burgundian Bresse is the real academy of the memory of the country bressan.

