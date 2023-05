Visite libre de l’exposition permanente Ecomusée de la baie du Mont Saint-Michel, 13 mai 2023, Vains.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Ecomusée de la baie du Mont Saint-Michel 26, route du Grouin du Sud – 50300 Vains / Saint-Léonard 50300 Vains Manche Normandie Parkings

https://www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx

En bordure du rivage avec une vue imprenable sur le Mont, l’Écomusée de la Baie est un centre d’interprétation permettant de découvrir le fonctionnement des milieux naturels de la Baie, la manière dont l’homme exploite depuis des siècles ces espaces très particuliers et l’évolution des paysages au travers des âges.

Sur plus de 400 m2, l’exposition permanente vous permet de comprendre l’évolution de la faune et de la flore au cours des saisons ainsi que les caractéristiques des différents milieux naturels. La préservation de ces équilibres constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour cet espace inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’homme vit dans ce milieu et en a toujours exploité les richesses. Autrefois, il en extrayait le sel par un procédé original aujourd’hui disparu. L’atelier du saunier vous fait découvrir cette technique ancestrale.

La pêche à pied professionnelle autrefois très active est aujourd’hui peu à peu remplacée par de nouvelles activités comme l’élevage des huîtres, des moules et des moutons de prés-salés. Deux salles d’exposition retracent ces activités et leurs évolutions, à travers notamment la présentation d’objets collectés sur le territoire (engins de pêche à pied, filets…).

Tous ces espaces, agrémentés de films, de maquettes, de bornes interactives sont à la portée des grands comme des petits.

Ce site, propriété du Conservatoire du Littoral, fait partie du réseau des sites et musées gérés par le Département de la Manche.

Saturday 13 May, 20:00

At the edge of the shore with a breathtaking view of the Mont, the Écomusée de la Baie is an interpretation center allowing to discover the functioning of the natural environments of the Bay, the way in which man has exploited these very special spaces for centuries and the evolution of landscapes through the ages. On more than 400 m2, the permanent exhibition allows you to understand the evolution of the fauna and flora during the seasons as well as the characteristics of the different natural environments. The preservation of these balances is today a major challenge for this space inscribed on the Unesco World Heritage List. Man lives in this environment and has always exploited its riches. In the past, he extracted its salt by an original process that has now disappeared. The workshop of the saunier makes you discover this ancestral technique.

