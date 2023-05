Les sculpteurs de sons Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie, 13 mai 2023, Le Creusot.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Performances sculptures sonores et danse contemporaine en intérieur

Au cœur de l’installation de 9 sculptures sonores, les artistes s’emparent des œuvres-instruments le temps d’une performance sonore, où sculptures et danse contemporaine se répondent. Réunissant matériaux et formes venant des quatre coins du monde, les sculptures et leurs sonorités emportent la danseuse dans une intervention gestuelle poétique. Sculptures-percussions, sculptures à tiges de verre frottées, kalimbas réinventés, instruments à captation de mouvement… Chaque sculpture interactive devient un véritable terrain de jeu pour les artistes performeurs. Musique, geste, résonances étranges et sons complexes… les spectateurs embarquent pour un voyage rythmé, aux couleurs inattendues, où dialoguent intimement le mouvement et le son…

Tout au long de la soirée.

Deux performances de 30 min à 20h30 et 22h

Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot 71200 Le Creusot Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté À 1h15 de Paris en TGV (Gare Le Creusot – Montceau-les-Mines – Montchanin) À 30 min de Chalon-sur-Saône par la N80

http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr

Situé dans une ancienne manufacture de cristaux édifiée en 1786, le Musée de l’homme et de l’industrie retrace l’histoire de la cristallerie à travers une remarquable collection de cristaux du début du XIXème siècle mais aussi celle des membres de la dynastie Schneider qui, après avoir racheté les usines du Creusot en 1836, devinrent propriétaires des lieux pour transformer le bâtiment en résidence de prestige.

© Écomusée Creusot Montceau – musée de l’homme et de l’industrie

