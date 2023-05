Réinterprétation d’une pièce archéologique Eburomagus, musée archéologique, 13 mai 2023, Bram.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Réinterprétaion d’une céramique archéologique.

Le Musée Eburomagus abrite une belle collection de pièces datant du néolithique au moyen-âge et, par ailleurs, il présente une exposition temporaire concernant l’histoire du vin, « Le Vin, de l’Antiquité à nos jours ».

Une pièce sera choisie, dans la collection permanente ou temporaire, mais toujours sur le thème du vin, et réinterprété en direct par une potière professionnelle, Muriel Gourdon.

Eburomagus, musée archéologique 2 avenue du Razès, 11150 Bram 11150 Bram Aude Occitanie

http://www.eburomagus.com

Eburomagus, devenu Bram, est dans l’Antiquité la plus vaste agglomération située sur la voie d’Aquitaine entre Toulouse et Narbonne. D’abord gauloise, au IIe siècle avant notre ère, puis gallo-romaine jusqu’au Ve siècle, c’est un centre vivant de commerce et d’artisanat. Amphores, objets de la vie quotidienne, mobiliers funéraires sont parmi les vestiges mis au jour par quarante années de fouilles et de prospections.

Saturday 13 May, 20:00

Eburomagus, become Bram, is in Antiquity the largest town(conglomeration) located on the way of Aquitaine between Toulouse and Narbonne. First Gallic, in the IIth century before our era, then Gallo-Roman to Ve century, it is a centre living on business(trade) and on small business sector(crafts). Amphorae, objects of the everyday life, funeral furnitures are among vestiges the brought to light by forty years of excavations(searches) and prospecting.

Crédit : Angela, Pixabay