Visites Flash des expositions du Crac Occitanie, en nocturne. Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, 13 mai 2023, Sète.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Chaque année, le Crac Occitanie s’associe à la Nuit européenne des musées : pour cette 19ème édition, le centre d’art ouvre ses portes gratuitement le samedi 13 mai jusqu’à 23h30.

**Des «Visites flash» sont proposées toutes les heures à partir de 20h.**

Les visites Flash sont des interventions ponctuelles et spécifiques des médiateurs.rices dans les salles du Crac. Elles permettent d’aborder les expositions à travers un focus, d’un quart d’heure environ, sur une œuvre de l’exposition.

Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE 34200 Sète Hérault Occitanie

http://crac.laregion.fr

Saturday 13 May, 20:00 Flash Tours of the Crac Occitanie’s exhibitions, one-time late opening. Nuit européenne des musées 2023

Crédit : Visite sensorielle dans l’exposition « Fernand Deligny, légendes du radeau » © Crac Occitanie – Courtesy Julie Laporte.