Exploration Game, dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées Cité du Train – Patrimoine SNCF, 13 mai 2023, Mulhouse.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:30 La Cité du Train – Patrimoine SNCF propose une soirée mémorable au cœur des Quais de l’Histoire. Une compétition ludique et innovante opposera 28 équipes de 5 personnes lors de l’Exploration Game.

125€ par équipe – Uniquement sur inscription préalable . Sur inscription https://www.billetweb.fr/exploration-game

**Un Escape Game géant au musée !**

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2023, la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, propose une soirée mémorable au cœur des Quais de l’Histoire. Une compétition ludique et innovante opposera quelque 140 joueurs répartis en 28 équipes de 5 personnes lors de l’Exploration Game. Toutes les équipes joueront en simultané, avec le même objectif : gagner la partie !

Entre indices disséminés dans le musée, pression du temps et des équipes adverses, l’Exploration Game promet un temps fort riche en rebondissements. Toutes et tous profiteront d’une expérience divertissante sur le même principe que les mythiques Escape Game. Le principe de ce grand jeu : parvenir à ouvrir les 4 boîtes mystérieuses en utilisant ses capacités de recherche et de réflexion.

Aussi, comme chaque année, la Cité du Train – Patrimoine SNCF participe à la Nuit Européenne des Musées le 13 mai. Le temps d’une soirée, les visiteurs seront invités à profiter du musée en nocturne jusqu’à minuit ! Toute la journée : visite du musée avec tarif réduit pour tous et animations exceptionnelles.

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse 68100 Mulhouse Haut-Rhin Grand Est

