Vous pourrez vous plonger dans l’histoire des bâtiments de l’Abbaye-école avec ses 13 siècles d’histoire ! Un destin unique qui mène cette ancienne abbaye bénédictine à accueillir dès le XVIIe siècle, une école dont la renommée sera rapidement internationale. Grâce à une pédagogie innovante, elle est désignée « École royale militaire » par Louis XVI en 1776. De nombreux enfants du monde entier l’ont fréquenté jusqu’à sa fermeture en 1991.

Pour les amoureux de l’art et de la nature, le musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle est fait pour vous. Ouvert dans une partie de l’ancienne école depuis 2015, ce musée vous montre une autre image de l’art de la tapisserie grâce aux coqs espiègles, aux cheveux fougueux et à l’univers foisonnant de couleurs de Dom Robert ! La nature y est célébrée !

Avec la Cité de Sorèze, entrez dans un monument historique classé au passé prestigieux accueillant 2 parcours de visite:

– le parcours d’interprétation de l’ancienne école de Sorèze

– le musée Dom Robert et de la tapisserie du XXème s.

Saturday 13 May, 20:00 The City of Sorèze welcomes you European Night of Museums 2023

With the City of Sorèze, enter a listed historical monument with a prestigious past welcoming 2 tours:

* the course of interpretation of the old school of Sorèze

* the Dom Robert museum and the 20th century tapestry.

