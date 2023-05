Performance musicale Cité de l’architecture et du patrimoine, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, sans réservation Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Les professeurs du conservatoire Rachmaninov et certains de leurs étudiants inspirés par nos collections vous ferons partager des moments musicaux des 19 et 20 ème siècle : duo et trio de piano, violon violoncelle et voix.

_Toutes les 30 minutes de 20h15 à 22h30._

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris 75016 Paris Paris Île-de-France M6, M9 Trocadéro / Palais de Chaillot – Aile Paris

http://citedelarchitecture.fr

La Cité de l’architecture & du patrimoine, installée dans l’aile « Paris » du palais de Chaillot est, avec ses 22 000 m², le plus grand centre d’architecture au monde. Ce lieu unique est entièrement dédié à la découverte et à la connaissance de l’architecture et de la ville sous toutes leurs formes, au présent comme au passé. Centre de ressources et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, elle contribue à la valorisation du patrimoine bâti et des territoires urbains.

© Cité de l’architecture et du patrimoine

Saturday 13 May, 20:15

The Cité de l’architecture & du patrimoine, located in the « Paris » wing of the Palais de Chaillot, with its 22,000 m², is the largest architectural centre in the world. This unique place is entirely dedicated to the discovery and knowledge of architecture and the city in all their forms, both in the present and in the past. A centre for resources and the dissemination of architectural, urban and landscape culture, it contributes to the development of built heritage and urban territories.

City of Architecture and Heritage

Crédit : © Cité de l’architecture et du patrimoine