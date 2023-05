Enquête criminelle Cité de la préhistoire, 13 mai 2023, Orgnac-l’Aven.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 21:00, 21:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Sur inscription Handicap moteur. Gratuit 04 75 38 65 10, infos@orgnac.com

La conservatrice du musée a été assassinée et la Nouvelle Cellule d’Investigation Criminelle d’Orgnac a besoin de renforts… Manipulations au microscope, étude des crânes, logique…serez-vous à la hauteur pour résoudre cette énigme ? Venez vous amuser en famille ou entre amis en testant vos talents d’enquêteur scientifiques dans ce jeu grandeur nature.

Cité de la préhistoire 07150 Orgnac-l’Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 07150 Orgnac-l’Aven Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Ouvert tous les jours du 1er février au 15 novembre et durant les vacances de Noël.

http://www.orgnac.com

La Cité de la Préhistoire nous propose de partager le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au premier âge du Fer. Un véritable voyage de 350 000 ans à la découverte des Prénéandertaliens, de l’Homme de Néandertal jusqu’à l’Homme moderne, Homo sapiens, au travers des modes de vie de chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture, l’élevage puis la métallurgie.

Pourquoi la Cité de la Préhistoire a-t-elle été implantée à proximité de l’Aven d’Orgnac ?

Sur le site classé de l’Aven d’Orgnac, se trouvent deux sites archéologiques remarquables :

– Orgnac III, occupé par les ancêtres de Néandertal, il y a 350 000 ans. Ce site est l’un des habitats les plus anciens d’Europe !

– Baume de Ronze, fréquentée depuis le Paléolithique supérieur. Cette vaste cavité effondrée est utilisée ensuite au Néolithique comme bergerie par les premiers agriculteurs, 5500 ans avant notre ère !

Saturday 13 May, 19:30, 21:30

The City of Prehistory offers us to share the daily life of our ancestors from the Middle Palaeolithic to the first Iron Age. A journey of 350,000 years to discover the Pre-earnderthals, from the Neanderthal Man to the modern Man, Homo sapiens, through the lifestyles of hunter-gatherers, through agriculture, cattle breeding and metallurgy. Why was the City of Prehistory established near the Aven d’Orgnac? On the classified site of Aven d’Orgnac, there are two remarkable archaeological sites:

* Orgnac III, occupied by Neanderthal ancestors 350,000 years ago. This site is one of the oldest habitats in Europe!

* Balm of Ronze, frequented since the Upper Palaeolithic. This vast collapsed cavity was then used in the Neolithic as a sheepfold by the first farmers, 5500 years before our era!

Crédit : ©Cité de la Préhistoire