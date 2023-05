Familial : grand jeu d’enquête Citadelle de Belfort, 13 mai 2023, Belfort.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30, 21:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Inscription obligatoire . Gratuit | Sur inscription mediationmusees@mairie-belfort.fr, 0384545640

Résolvez l’enquête en famille ou entre amis !

Printemps 1963. 8e jour d’une croisière de luxe qui tourne au vinaigre. Le collier de soixante-et-une perles, donné récemment par Géraldine Guillemard, s’est mystérieusement volatilisé. Stupeur. Personne n’explique cette disparition alors que la vitrine est toujours intacte dans la galerie d’art du paquebot « l’Antarctique ». Comment diable le vol a-t-il été commis ? Où se trouve aujourd’hui le collier ? Alors que la donatrice se fait attendre pour le vernissage organisé en son honneur, un hurlement déchirant retentit ! Le corps de Géraldine Guillemard est retrouvé inanimé dans sa cabine par la femme de ménage. Autant de mystères que les héritiers de Sherlock Holmes et Rouletabille vont tenter d’éclaircir. Ils n’ont pas fini de tirer sur leur pipe ou de lisser leurs moustaches, tant l’enquête s’annonce difficile.

Départ à 20h ou 21h30.

Prévoir des chaussures adaptées et une lampe de poche !

Dominant la trouée de Belfort en protégeant la « porte de l’Alsace », la Citadelle est le résultat de plusieurs siècles d’évolutions architecturales menées par de grands ingénieurs militaires (le comte de la Suze, Vauban, Haxo, Denfert-Rochereau et Séré de Rivières). Le domaine s’étend sur 14 ha et propose de magnifiques points de vue sur les massifs vosgiens et sur les contreforts du Jura suisse.

