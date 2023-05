Table ronde Cinéma Uxello – Vayrac Vayrac Catégories d’Évènement: Lot

Vayrac Table ronde Cinéma Uxello – Vayrac, 13 mai 2023, Vayrac. samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023 Entrée libre Handicap visuel | Handicap moteur. Gratuit 0555911800, http://www.neandertal-musee.org, contact@neandertal-musee.org Dans le cadre du 9e Salon du livre préhistoriques au Musée de l’Homme de Neandertal, nous vous proposons pour la Nuit des Musées une table ronde autour du thème « Vraies-Fausses idées en Préhistoire » au cinéma l’Uxello à Vayrac (46). Cinéma Uxello – Vayrac Place du Cap Del Let, 46110 Vayrac 46110 Vayrac Lot Occitanie https://cinema-uxello.jimdo.com/ Cinéma Saturday 13 May, 20:30 Cinema Crédit : ©Musée de l’Homme de Neandertal Détails Catégories d’Évènement: Lot, Vayrac Autres Lieu Cinéma Uxello - Vayrac Adresse Place du Cap Del Let, 46110 Vayrac Ville Vayrac Departement Lot

