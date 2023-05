Visite d’Abbadia en musique ! Château Observatoire Abbadia, 13 mai 2023, Hendaye.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit – Sur inscription . Gratuit | Sur inscription https://reservation.hendaye-tourisme.fr/samedi-13-mai-2023-nuit-europeenne-des-musees.html

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2023 ; découvrez Abbadia en visite guidée et profitez d’un accueil musical par Laurent Heffer au violoncelle et Madda Luzzi à l’accordéon.

Départs de visite : 20h, 20h30, 21h, 21h30

Durée : 45 min

Gratuit – Sur réservation

Renseignements : [www.chateau-abbadia.fr](http://www.chateau-abbadia.fr)

Château Observatoire Abbadia Route de la Corniche, 64700 Hendaye, Nouvelle-Aquitaine, France 64700 Hendaye Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

http://www.chateau-abbadia.fr/

Chef d’œuvre néo-gothique construit par Eugène Viollet Le Duc, le Château Abbadia dresse sa silhouette aux portes d’Hendaye. Il entraîne le visiteur des montagnes éthiopiennes aux plaines irlandaises, en passant par les déserts marocains. Un voyage à ne pas manquer…

© Château Observatoire Abbadia

Saturday 13 May, 20:00

A neo-gothic masterpiece built by Eugène Viollet Le Duc, Château Abbadia stands out at the gates of Hendaye. It takes the visitor from the Ethiopian mountains to the Irish plains, through the Moroccan deserts. A trip not to be missed…

Abbadia Observatory Castle

Crédit : ©Abbadia,le château-observatoire