Visite libre de l’exposition « Venez comme vous êtes » Château-musée de Nemours, 13 mai 2023, Nemours.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Pour cette nouvelle saison estivale, le Château-Musée ouvre une seconde exposition temporaire consacrée aux collections de l’établissement. Cette deuxième version est dédiée à la thématique du portrait.

Du Moyen Âge à l’époque contemporaine, la représentation des individus va fasciner les artistes. Ces derniers cherchent à perpétuer le souvenir des personnes, représenter leur beauté, des expressions, des étapes marquantes de leur vie. Personne n’est oublié et personne n’est épargné, notamment par les caricatures qui vont connaître leur heure de gloire au XIXe siècle.

L’exposition réserve à nouveau une place à l’art contemporain. Suite à un appel à candidature, l’artiste-photographe Fabrice Milochau nous propose un jeu de regard sur plusieurs nemouriens.

Monument phare du sud Seine-et-Marne, venez découvrir les 900 ans d’histoire(s) du Château-Musée de Nemours ainsi que ses expositions temporaires variées tantôt dirigées Beaux-Arts XIXe siècle (sculpture, peinture, art graphique), tantôt tournées vers l’art contemporain, la mode, l’Extrême Orient, la photographie, le spectacle vivant, etc.

