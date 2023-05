Visite libre des cachots du XVIIe siècle Château-musée de Nemours, 13 mai 2023, Nemours.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Au XVIIe siècle, le château de Nemours appartient à Monsieur, frère de Louis XIV. Ce dernier décide de transformer le bâtiment en palais de justice et cachots. Lors de la Nuit européenne des musées, les visiteurs peuvent rentrer et découvrir les prisons du XVIIe siècle du château.

Château-musée de Nemours Rue Gautier 1er 77140 Nemours 77140 Nemours Seine-et-Marne Île-de-France Parking gratuit sur le Champ de Mars à 7 min à pied, le long du Loing. Stationnement possible dans la Ville.

https://www.nemours.fr/chateau-musee

© château-musée de Nemours

Monument phare du sud Seine-et-Marne, venez découvrir les 900 ans d’histoire(s) du Château-Musée de Nemours ainsi que ses expositions temporaires variées tantôt dirigées Beaux-Arts XIXe siècle (sculpture, peinture, art graphique), tantôt tournées vers l’art contemporain, la mode, l’Extrême Orient, la photographie, le spectacle vivant, etc.

Saturday 13 May, 20:00

castle-museum of Nemours

Monument phare du sud Seine-et-Marne, venez découvrir les 900 ans d’histoire(s) du Château-Musée de Nemours ainsi que ses expositions temporaires variées tantées dirigées Beaux-Arts XIXe siècle (sculpture, peinture, art graphique), tants tournées vers l’art contemporain, fashion, the Far East, photography, live entertainment, etc.

Crédit : ©Château-Musée, ville de Nemours