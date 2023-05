Caricature Château-musée de Nemours, 13 mai 2023, Nemours.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Sur inscription . Gratuit | Sur inscription chateau.musee@ville-nemours.fr, 01 64 28 27 42

Venez nombreux rencontrer « Croquemines », caricaturiste depuis 20 ans qui se fera un plaisir de vous refaire le portrait !

Château-musée de Nemours Rue Gautier 1er 77140 Nemours 77140 Nemours Seine-et-Marne Île-de-France Parking gratuit sur le Champ de Mars à 7 min à pied, le long du Loing. Stationnement possible dans la Ville.

https://www.nemours.fr/chateau-musee

© château-musée de Nemours

Monument phare du sud Seine-et-Marne, venez découvrir les 900 ans d’histoire(s) du Château-Musée de Nemours ainsi que ses expositions temporaires variées tantôt dirigées Beaux-Arts XIXe siècle (sculpture, peinture, art graphique), tantôt tournées vers l’art contemporain, la mode, l’Extrême Orient, la photographie, le spectacle vivant, etc.

Crédit : ©Croquemines