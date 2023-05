Visite libre du musée de Dieppe Château musée de Dieppe, 13 mai 2023, Dieppe.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:55 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Nocturne de 20h à minuit

Le Musée s’associe au Conservatoire Camille-Saint-Saëns pour vous accueillir dans une ambiance jazzy, digne des années folles, période durant laquelle les collections muséales se sont installées au château. Il s’agit d’une occasion unique de découvrir le Musée de nuit.

Château musée de Dieppe Rue de Chastes, 76200 Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie Gratuit – de 20h à minuit

http://www.dieppe.fr

Perché sur la falaise, le château de Dieppe (XIVe – XXe siècle) est le témoin des fortifications côtières de la Manche. Ses terrasses se visitent gratuitement aux horaires du musée.

Le musée y est installé depuis 1923. Il présente la richesse de l’histoire maritime de la ville et de son port à travers ses objets et ses représentations.

Saturday 13 May, 20:00

Perched on the cliff, the castle of Dieppe (14th – 20th century) is the witness of the coastal fortifications of the English Channel. Its terraces can be visited free of charge during museum hours. The museum has been there since 1923. It presents the rich maritime history of the city and its port through its objects and representations.

Crédit : ©ville de Dieppe