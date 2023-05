« La classe, l’œuvre ! » par l’école Joséphine Marchais Château-musée, 13 mai 2023, Blois.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Dans le cadre du projet « Une oeuvre dans mon école », un tableau des collections du château représentant les Bords de Loire par Alfred Didier a été prêté à l’école Joséphine Marchais. Plusieurs projets pédagogiques ont été menés autour de cette oeuvre.

Cette soirée sera l’occasion de retrouver le tableau exposé au château, accompagné des productions des enfants, et de mettre en valeur ce projet

innovant.

Installé dans le château dès 1843, la création du Musée des Beaux-Arts est officialisée par la municipalité de Blois en 1850. Issue de dons, de dépôts de l’Etat et des achats, sa collection éclectique d’objets d’arts, archéologiques ou ethnologiques évoque l’histoire générale des arts. Cet ensemble composé d’œuvres remarquables du 16e et 17e siècles en lien avec l’histoire du château est installé dans les anciens appartements de l’aîle Louis XII. Aujourd’hui riche de plus de 35 000 pièces, le château est labellisé Musée de France depuis 2003.

Saturday 13 May, 19:30

Installed in the castle in 1843, the creation of the Museum of Fine Arts was formalized by the municipality of Blois in 1850. Its eclectic collection of art, archaeological and ethnological objects, which is the result of donations, state deposits and purchases, evokes the general history of the arts. This ensemble composed of remarkable works from the 16th and 17th centuries in connection with the history of the castle is installed in the old apartments of Aîle Louis XII. Today with more than 35,000 pieces, the castle has been awarded the Musée de France label since 2003.

