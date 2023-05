Visite crépusculaire du sommet du Donjon de Vincennes Château de Vincennes, 13 mai 2023, Vincennes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Visite payante sur réservation (13€ adulte / 8€ enfants), 17 personnes maximum, visite nécessitant une bonne condition physique (nombreuses marches à gravir) et déconseillée aux personnes fragiles. . Sur inscription | Tarif habituel https://exploreparis.com/fr/

Dans le cadre de sa première participation à la Nuit européenne des musées, le Château de Vincennes vous invite à découvrir les derniers étages du Donjon fermés habituellement au public. Admirez à cette occasion le panorama sur la ville de Vincennes et Paris, au coucher du soleil. Un moment unique à ne pas manquer !

Château de Vincennes Avenue de Paris 94300 Vincennes

Le château de Vincennes est une forteresse située à Vincennes, aux portes de Paris, dont l’origine remonte au XIIe siècle. C’est le plus grand château fort royal subsistant en France et, du fait de la hauteur de son donjon une des plus hautes forteresses de plaine d’Europe.

Crédit : © Centre des monuments nationaux