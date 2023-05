Visite villandrautaise et castrale au flambeau Château de Villadraut, 13 mai 2023, Villandraut.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

maximum 30 personnes . Gratuit 0556655627

À l’occasion de la 19e édition de la Nuit européenne des musées, venez découvrir ou redécouvrir le château et le village de Villandraut au cours d’une viste guidée au flambeau.

La déambulation partira du château et s’achèvera au musée de Villandraut, Musée d’Arts et de Traditions Populaires, partenaire de l’évènement.

Château de Villadraut Rue Lafon Isoré, 33730 Villandraut 33730 Villandraut Gironde Nouvelle-Aquitaine

http://www.assoadichats.net

A 45 minutes de Bordeaux, venez découvrir ce site remarquable, classé Monument Historique et riche de 700 ans d’Histoire.

Véritable palais forteresse édifié au XIVe siècle pour le pape Clément V, les pierres de ce château ont été les témoins privilégiés de l’histoire mouvementée de la riche Aquitaine.

Alors puisque les murs ont des oreilles, laissez-vous conter l’histoire de Clément V et des Templiers, des guerres franco-anglaises ou encore des guerres de religion qui ont ravagé le royaume de France.

Saturday 13 May, 21:00

45 minutes from Bordeaux, discover this remarkable site, listed as a Historic Monument and rich in 700 years of history.

A true fortress palace built in the 14th century for Pope Clement V, the stones of this castle were privileged witnesses of the eventful history of the rich Aquitaine.

So since the walls have ears, let’s tell the story of Clement V and the Templars, the Franco-English wars or the wars of religion that ravaged the kingdom of France.

Crédit : ©association Adichats