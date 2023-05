Visite guidée à la lampe torche du château de Treffort Château de Treffort, 13 mai 2023, Val-Revermont.

samedi 13 mai 2023 – 20:45 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Sur inscription seulement, 10 euros pour les plus de 17 ans, gratuit pour les moins de 17 ans et les étudiants. . Tarif préférentiel | Sur inscription https://billetterie-chateaudetreffort.mapado.com/, 0474229330

Venez découvrir le château de Treffort de nuit, pour la première fois dans l’histoire, à l’occasion de la Nuit des musées.

Laissez-vous guider à travers les 10 salles du musée et le parc extérieur avec une visite guidée à la lumière des lampes torches. L’histoire des comtes de Savoie jusqu’au parcours de l’architecte Tony Ferret vous seront comtés par nos médiateurs, costumés pour l’occasion.

Sur réservation uniquement.

Château de Treffort 2 place des Tilleuls 01370 Val-Revermont Treffort 01370 Val-Revermont Ain Auvergne-Rhône-Alpes 2 parkings à proximité et accès PMR.

Ancien domaine des comtes de Savoie et de l’architecte Tony Ferret, le château de Treffort, dans le département de l’Ain, surplombe la Bresse depuis les monts du Revermont.

Former estate of the Counts of Savoie and architect Tony Ferret, the castle of Treffort, in the department of Ain, overlooks the Bresse from the Revermont mountains.

Crédit : ©Léo Goudard