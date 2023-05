La nuit des cookies à l’atelier Château de Rosa Bonheur Thomery Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Thomery La nuit des cookies à l’atelier Château de Rosa Bonheur, 13 mai 2023, Thomery. samedi 13 mai 2023 – 22:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023 Nombre de place limité . Gratuit La nuit des cookies à l’atelier de Rosa Bonheur

Visite guidée du château et du parc (si beau temps), cookies et boisson chaude. Pyjama recommandé. Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery 77810 Thomery Seine-et-Marne Île-de-France Parking / Ligne R https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ Atelier de l'artiste Rosa Bonheur Saturday 13 May, 22:30 Workshop of the artist Rosa Bonheur

