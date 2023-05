Enquête au musée Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, 13 mai 2023, Bussy-Saint-Martin.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:15 Nuit européenne des musées 2023

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 . Sur inscription | Gratuit

Conçue par Honorine Arbaux, médiatrice du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier

Alarme hurlante, un tableau a été volé chez un collectionneur ! Des soupçons et des indices nous laissent penser qu’il a été caché dans l’exposition Les yeux dans les yeux. À vous de mener l’enquête ; en famille, entre amis, vous avez pour mission de le retrouver parmi les tableaux exposés. Face à votre perspicacité, les malfrats n’ont qu’à bien se tenir et Sherlock Holmes a de la concurrence. Ouvrez l’oeil et à vous de jouer !

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin 77600 Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne Île-de-France RER A, station Torcy, sortie 1, puis à pied (20 minutes). Bus PEP’S : les lignes 21 (en semaine), 25 (semaine, samedi et dimanche), 13 et 46 (semaine et samedi) desservent le Parc culturel de Rentilly. Pour connaître les horaires et trajets de ces lignes, consultez le www.transdev-idf.fr Navette à la demande et sur réservation grâce à Plus de Pep’s ; rendez-vous sur http://plusdepeps.net/ Autoroute A4, en venant de Paris, prendre la A104, sortie « Collégien centre », puis suivre la direction Rentilly.Adresse :Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier1, rue de l’étang77600 Bussy-Saint-Martin Téléphone : 01 60 35 46 72 Courriel : parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr En vélo, depuis le RER A station Torcy : un espace Véligo se trouve à proximité de l’entrée nord de la gare. Pour plus d’info : www.stif.info/un-nouvel-espace-veligo-a-torcy

https://www.marneetgondoire.fr/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier

Le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier est un site où se mêlent patrimoine historique et culture contemporaine. Situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris, le domaine de Rentilly, véritable poumon vert, est composé d’un château, d’une salle des trophées et de bains turcs, d’un espace des arts vivants pour la programmation de spectacles, de conférences et de rencontres, d’une Orangerie – centre de ressources documentaires et d’un parc paysager d’une cinquantaine d’hectares. L’ensemble des propositions du Parc culturel est gratuit. Le musée Gatien-Bonnet est installé dans le château de Rentilly. Ce château a été réhabilité en 2014 par les architectes Philippe Bona et Elisabeth Lemercier, le scénographe Alexis Bertrand et l’artiste Xavier Veilhan, métamorphosé par sa peau de plaques d’inox poli miroir, devenant ainsi un site d’art incontournable du département.

