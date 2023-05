Concert « Les souhaits ridicules » par l’Ensemble Unacorda Château de la Bastie d’Urfé, 13 mai 2023, Saint-Étienne-le-Molard.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

S’inspirant du conte de Charles Perrault « les souhaits ridicules » est un programme pour quatuor vocal autour des chants de la Renaissance vocale (autour du XVIe siècle).

Janequin, Lassus, Sermisy et bien d’autres compositeurs de cette époque seront mis à l’honneur dans ce spectacle alliant musique et comédie.

Le conte sera joué et récité par les membres du quatuor, et les chants viendront ponctuer les différentes ambiances de l’œuvre de Perrault.

Château de la Bastie d’Urfé La Bâtie, 42130 Saint-Etienne-le-Molard 42130 Saint-Étienne-le-Molard Loire Auvergne-Rhône-Alpes Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé » Parking véhicules de tourisme

Remarquable témoignage de la Renaissance, le château de la Bâtie d’Urfé recèle de nombreux trésors. De sa grotte de rocailles à son emblématique sphinx en passant par les peintures italiennes de la chapelle et ses jardins propices à la rêverie. Rien n’a été laissé au hasard dans ce monument historique où se croisent tous les arts du 16e siècle.

En 1909, la Diana, Société Historique et Archéologique du Forez, rachète le bâtiment et le sauve de la démolition.

Depuis janvier 2007, Le Conseil départemental de la Loire assure la gestion et l’animation du château. Il met en œuvre un programme d’activités et d’animations culturelles adapté à tous les publics. Les collections de tapisseries et de tableaux qui ont été rassemblées, y compris à la suite de dépôts prestigieux.

