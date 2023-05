château de Châteaubriant Grand Patrimoine de Loire-Atlantique Château de Châteaubriant, 13 mai 2023, Châteaubriant.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire

gratuit . Gratuit

CONCERT ALTA à partir de 20h30

Compagnie Outre Mesure

Les musiciens de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance aimaient classer les instruments

en deux familles : les hauts et les bas. Les premiers étaient destinés à être joués à l’extérieur

car ils sonnaient fort. Les seconds, sonnant plus doux, convenaient plutôt aux intérieurs.

Dans cette pure tradition, la compagnie Outre Mesure propose pour son concert en extérieur Alta,

de redécouvrir une formation instrumentale de trois hauts : avec cornemuse, taille de hautbois

et la basse de basson ainsi que la sacqueboute ténor. Pour pimenter le tout, des percussions ont été ajoutées pour leur timbre surprenant.

+ exposition « Dans l’encre des rêves » : Plus d’infos : [https://www.chateau-chateaubriant.fr/expo-encre-des-reves](https://www.chateau-chateaubriant.fr/expo-encre-des-reves)

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire. Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au cœur des Marches de Bretagne. Il est une place forte et défend le duché contre le royaume de France. Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis de la cour médiévale témoignent encore de la puissance de cette forteresse. Au XVIe siècle, le château devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.

Les jardins du château sont en accès libre et gratuit toute l’année. Dans le grand logis, un dispositif 3D permet de découvrir les étapes successives de la construction du château, de 1080 à nos jours. Pour la visite en autonomie, des plans et des jeux pour les enfants sont à disposition à l’accueil-boutique. Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés et profiter de visites commentées et de jeux de pistes.

