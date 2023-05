Pièce de théâtre au Château d’Auvers : Van Gogh, deux frères pour une vie Château d’Auvers, 13 mai 2023, Auvers-sur-Oise.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:15 Pièce de théâtre inspirée de la correspondance entre Vincent van Gogh et son frère Théo, adaptée, mise en scène et interprétée par Ghislain Geiger, Julien Sechaud.

Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur.

À l’occasion de la 19ème édition de la Nuit européenne des musées et de la saison culturelle de la ville d’Auvers-sur-Oise dédiée aux 170 ans de la naissance de Vincent van Gogh venez assister gratuitement à la pièce de théâtre « Van Gogh, deux frères pour une vie » inspirée de la correspondance entre Vincent van Gogh et son frère Théo, adaptée, mise en scène et interprétée par Ghislain Geiger, Julien Sechaud.

Existe-t-il un amour aussi fort que celui qui unit ces deux frères ?

Vincent, le peintre et Théo, le marchand.

Pendant dix-huit années de leur vie, ils n’ont cessé de se confier l’un à l’autre, de se quereller et de se soutenir jusqu’à l’épuisement.

Découvrez comment Vincent est devenu, avec l’appui de Théo, l’un des peintres les plus importants du XIXe siècle et comment ils se sont entraînés tous deux dans une spirale créatrice et dévastatrice.

Château d’Auvers Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise 95430 Auvers-sur-Oise Val-d’Oise Île-de-France En voiture, par l’autoroute : De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis l’A15 (direction Cergy-Pontoise). Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château d’Auvers.

À seulement 30 minutes de Paris et 25 minutes de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, partez à la découverte du Château d’Auvers-sur-Oise et de son expérience impressionniste. Situé au cœur d’un village d’artistes, dans lequel Vincent Van-Gogh vécut les 70 derniers jours de sa vie, le château vous offre l’occasion de découvrir le parcours culturel « Vision Impressionniste : naissance & descendance» afin de revivre l’époque riche en lumière et en couleurs de Monet, Renoir, Pissarro…

Saturday 13 May, 20:00 Play at the Château d’Auvers: Van Gogh, two brothers for a lifetime Play inspired by the correspondence between Vincent van Gogh and his brother Theo, adapted, directed and performed by Ghislain Geiger, Julien Sechaud.

Just 30 minutes from Paris and 25 minutes from Roissy Charles-de-Gaulle Airport, discover the Château d’Auvers-sur-Oise and its impressionist experience. Located in the heart of a village of artists, in which Vincent Van-Gogh lived the last 70 days of his life, the castle offers you the opportunity to discover the cultural route «Impressionist Vision: birth & descent» to relive the period rich in light and colour of Monet, Renoir, Pissarro…

