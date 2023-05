Éclipses Chapelle Foujita, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Découvrir l’art subtil du théâtre d’ombres : le temps d’une soirée onirique, les personnages de Foujita s’éclipseront de leurs fresques et vitraux pour se retrouver discrètement au pied d’un écran d’ombres et de couleurs dans le jardin de la chapelle. Venez participer à la réalisation plastique de ces silhouettes librement inspirées de l’œuvre de Foujita et leur donner vie en les manipulant.

Par la Cie Pseudonymo et Charlotte Van der Veken, artiste plasticienne et collaboratrice artistique et développement Cie Pseudonymo.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims Quartier Centre Ville 51100 Reims Marne Grand Est En bus – ligne 7- arrêt Foujita En tram – lignes A et B – arrêt Schneiter

https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/

Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale.

Crédit : © Pseudonymo