Souriez, c’est l’Apocalypse – les couleurs de la destinée Chapelle Foujita, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Vidéoprojection conçue et projetée par Beltene, autour des vitraux de l’Apocalypse de Foujita, sur la façade de la chapelle.

Projection en boucle de 4mn non-stop.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims Quartier Centre Ville 51100 Reims Marne Grand Est En bus – ligne 7- arrêt Foujita En tram – lignes A et B – arrêt Schneiter

https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/

Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale.

Saturday 13 May, 22:00 Smile, it’s the Apocalypse – the colors of destiny European Night of Museums 2023

The artistic testament of the Franco-Japanese painter Léonard Foujita (1886-1968), offering an immersion in the unique universe of this fantastic and unclassifiable artist, a real bridge between Japanese and Western culture.

Crédit : Projection par Beltene sur la chapelle Foujita © MBA Reims 2023