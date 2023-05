Visite sur nuanciers Chapelle Foujita, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Visites avec petits commentaires à la carte suivant les nuances colorées des fresques et vitraux, par les guides de la chapelle.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims Quartier Centre Ville 51100 Reims Marne Grand Est En bus – ligne 7- arrêt Foujita En tram – lignes A et B – arrêt Schneiter

https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/

Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale.

Saturday 13 May, 20:00 Visit on colour charts European Night of Museums 2023

The artistic testament of the Franco-Japanese painter Léonard Foujita (1886-1968), offering an immersion in the unique universe of this fantastic and unclassifiable artist, a real bridge between Japanese and Western culture.

Crédit : Notre-Dame-de-la-Paix – Chapelle Foujita, fresque Déploration sur le Christ mort © MBA Reims 2023 Photo : Christian Devleeschauwer