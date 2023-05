La chapelle en jouant Chapelle Foujita, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Jeux de détails à retrouver, livrets- jeux, maquette à reconstruire … pour que les enfants approchent le lieu simplement avec les adultes accompagnants.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims Quartier Centre Ville 51100 Reims Marne Grand Est En bus – ligne 7- arrêt Foujita En tram – lignes A et B – arrêt Schneiter

https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/

Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale.

Saturday 13 May, 20:00 The chapel while playing European Night of Museums 2023

The artistic testament of the Franco-Japanese painter Léonard Foujita (1886-1968), offering an immersion in the unique universe of this fantastic and unclassifiable artist, a real bridge between Japanese and Western culture.

Crédit : Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Notre-Dame-de-la-Paix (détail d’une fresque intérieure de la chapelle Foujita) , entre 1965 et 1966, peinture à fresque © MBA Reims 2023 / Photo : C. Devleeschauwer