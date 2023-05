Concert Hot Azoy Chapelle des pénitents blancs, 13 mai 2023, Marsac-en-Livradois.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

19h30 : **visite de la Chapelle-musée des pénitents blancs** pour découvrir l’histoire de cette communauté installée à Marsac de 1644 à 1900 (Labellisée Musée de France).

20h30 : **concert Hot Azoy**, un intemporel voyage musical à travers l’Europe de l’Est. Soirée festive et dansante, cinq musiciens et un maître de danse…

Chapelle des pénitents blancs place de l’église 63940 Marsac-en-Livradois 63940 Marsac-en-Livradois Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne église du XIIème siècle, transformée en chapelle-musée. Remarquable collection de falots, de mystères, d’emblèmes processionnels, d’objets religieux et de manuels confalonis ayant appartenu à la confrérie marsacoise des Pénitents Blancs.

Saturday 13 May, 19:30

Old church of the XIIth century, transformed into a chapel-museum. Remarkable collection of falots, mysteries, processional emblems, religious objects and Confalonis manuals belonging to the Marsacois brotherhood of White Penitents.

Crédit : © Hot Azoy