Mise en lumière de l’espace des moulins au Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence par des projections en « Musical Moving Paintings » Cercle des artistes de Saint Paul de Vence 06570, 13 mai 2023, Saint-Paul-de-Vence.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

A la vieille forge, structure municipale dédiée à l’art contemporain, un atelier MultiArts est à découvrir. Durant cette journée, sont présentées des créations picturales, des compositions musicales. Et en soirée pour animer la nuit européenne des musées, des projections audiovisuelles en « Musical Moving Paintings » un art innovateur musical et graphique animé par le numérique pour créer des mouvements symboliques et mettre en lumière une grande structure de 4 moulins installés face à la vieille forge.

Cercle des artistes de Saint Paul de Vence 06570 Cercle des artistes la vieille forge place du tilleul Saint Paul de Vence 06570 06570 Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur accès village à pied

L’année 2000 est celle de la création à Saint Paul de Vence d’une association d’artistes nommée « Le Cercle des Artistes de Saint-Paul-de-Vence ». Elle a pour objectif « La promotion des artistes auteurs locaux au travers d’événements collectifs et d’expositions». L’objectif est de créer un lieu dédié à la créativité et à l’imaginaire pour animer le village.. Le Cercle a semé de nombreuses ondes positives au travers de différentes manifestations artistiques, il a aidé beaucoup de personnes à s’exprimer et à se faire connaître en tant qu’artiste lors de vernissages qui ont fait vivre depuis l’an 2000 plus de 250 moments de rencontres festives…. une réelle belle histoire du village artistique saint-paulois.

Saturday 13 May, 21:00

The year 2000 is the year of the creation in Saint Paul de Vence of an association of artists named « Le Cercle des Artistes de Saint-Paul-de-Vence ». Its objective is «The promotion of local artist authors through collective events and exhibitions». The goal is to create a place dedicated to creativity and imagination to animate the village.. The Circle has sown many positive waves through various artistic manifestations, it has helped many people express themselves and make themselves known as artists at openings that have brought to life since 2000 more than 250 moments of festive meetings…. a real beautiful history of the artistic village of Saint-Paulois.

Crédit : ©Chantal Cavenel