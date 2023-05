Visite nocturne de la bibliothèque de fonds ancien et de la section Musée de France du musée Danvin centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin, 13 mai 2023, Saint-Pol-sur-Ternoise.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

gratuit. 15 personnes maximum par groupe Handicap moteur. Gratuit 07 89 08 15 64, c.camus@saintpolsurternoise.fr

Visite guidée nocturne de la bibliothèque de fonds ancien et de la section Picot de 19h30 à 22h (3 visites de 45mn environ : 19h30 ; 20h30 ; 21h15).

Le parcours s’articule autour de quatre thèmes : les paysages, les œuvres de la collection Campana, les portraits et les scènes religieuses.

Des ouvrages sélectionnés seront exposés sur les grandes figures du musée : Bruno Danvin, François Masse, Henri Frey…

Un diaporama sera diffusé avec leur portrait.

L’exposition des ouvrages sera visible aussi le dimanche 14 mai de 14h30 à 17h30.

centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin 20 rue Oscar Ricque, 62130 SAINT POL SUR TERNOISE 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais Hauts-de-France parking à proximité, escalier, ascenseur

http://www.saintpolsurternoise.fr

section Picot du musée municipal : collection Campana et œuvres remarquables Musée de France

Saturday 13 May, 19:30 Night tour of the old collection library and the Musée de France section of the Danvin museum European Night of Museums 2023

Picot section of the municipal museum: Campana collection and remarkable works Musée de France

Crédit : ©service patrimoine culturel, ville de Saint Pol sur Ternoise