Parcours flash Centre Pompidou, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Décollage immédiat pour une série de visites « flash » et décalées au sein du musée avec les conférenciers et conférencières du Centre Pompidou. Des parcours insolites faits pour voir, entendre et vivre autrement les chefs-d’œuvre de la première collection d’art moderne et contemporain en Europe.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

http://www.centrepompidou.fr

Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou est consacré à la culture visuelle sous toutes ses formes. Implanté au cœur de Paris, il réunit le plus important musée d’art moderne et contemporain en Europe, une grande bibliothèque publique d’information, des salles de spectacles et de cinéma, des espaces dédiés au jeune public ainsi qu’un institut de recherche et de création musicale. Des expositions et manifestations prestigieuses témoignent de sa vocation interdisciplinaire.

Saturday 13 May, 20:00

The Centre national d’art et de culture Georges Pompidou is dedicated to visual culture in all its forms. Located in the heart of Paris, it brings together the largest museum of modern and contemporary art in Europe, a large public library of information, theatres and cinema, spaces dedicated to young audiences as well as an institute of research and musical creation. Prestigious exhibitions and events testify to its interdisciplinary vocation.

Crédit : © Manuel Braun