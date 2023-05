Les Grands Médiateurs lors de la Nuit Européenne des Musées 2023 Centre Pompidou Metz, 13 mai 2023, Metz.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:29, 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Le Centre Pompidou-Metz et le Lycée Georges de la Tour de Metz s’associent pour un projet de médiation avec les classes préparatoires littéraires, autour de l’exposition « La Répétition ». En créant des liens avec les œuvres exposées mais aussi avec des textes littéraires et un corpus philosophique les étudiants d’Hypokhâgne et Khâgne deviennent les médiateurs exceptionnels de la Nuit européenne des Musées en Galerie 1.

Centre Pompidou Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme, 57000 Metz 57000 Metz Moselle Grand Est À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris / Strasbourg) et A31 (Luxembourg / Lyon), sortie Metz Centre. Parking de 700 places. En train : Gare TGV de Metz Ville. Trains directs : à 1h20 de Paris, à 40 min de Luxembourg Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : à 2h de Lille Europe, à 4h de Rennes, à 5h de Bordeaux. En avion : aéroport de Metz-Nancy Lorraine (18 km / 20 min), aéroport de Luxembourg (69 km / 45 min), aéroport de Sarrebruck (79 km / 1h), aéroport de Zweibrücken (110 km / 1h20).

Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international en bénéficiant de prêts du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne.

Saturday 13 May, 19:30, 21:00 The Great Mediators at the European Night of Museums 2023 European Night of Museums 2023

Located at the heart of Europe, in Metz, in Lorraine, the Centre Pompidou – Metz is a space of discovery of artistic creation under all its forms, a place of life where follow one another events throughout the year. He(It) presents temporary exhibitions(exposures) of international level by benefiting from loans of the Centre Pompidou, national Museum of modern art.

