Visite animée « la cité minière autrement » Centre minier de Faymoreau, 13 mai 2023, Faymoreau.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Avec un médiateur du site venez découvrir « autrement » l’ancien village minier de Faymoreau !

Centre minier de Faymoreau La cour, 85240 Faymoreau, Vendée, Pays de la Loire, France 85240 Faymoreau Vendée Pays de la Loire Prendre la direction « Faymoreau – Centre Minier »

http://www.centreminier-vendee.fr

Un voyage toujours plus étonnant au pays des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres ! Ouvrez les portes du nouveau musée pour revivre l’aventure humaine et industrielle des mineurs de la région. Parcourez les corons de la cité ouvrière et laissez-vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari. Sans oublier… expositions, activités en famille et pour les enfants, événements…

Saturday 13 May, 21:00

An ever more surprising trip to the land of the black faces of Vendée and Deux-Sèvres! Open the doors of the new museum to relive the human and industrial adventure of the area’s miners. Walk through the corons of the working-class city and be surprised by the stained-glass windows of Carmelo Zagari. Not to mention… exhibitions, family and children’s activities, events…

Crédit : © Centre Minier Faymoreau