Atelier « lightpainting » en continu Centre minier de Faymoreau, 13 mai 2023, Faymoreau.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:59 | dimanche 14 mai 2023 – 00:00 ⤏ 01:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Vous souhaitez vous initier au lightpainting ? XP Lights vous propose une initiation au light painting, littéralement « peinture de lumière ». C’est une technique photographique qui permet de dessiner avec de la lumière en déplaçant des sources lumineuses devant un appareil photo.

Repartez avec votre photo réalisée en live !

Atelier proposé par Le Centre Minier et les Actions Culturelles de la Communauté Vendée Sèvre Autise

Centre minier de Faymoreau La cour, 85240 Faymoreau, Vendée, Pays de la Loire, France 85240 Faymoreau Vendée Pays de la Loire Prendre la direction « Faymoreau – Centre Minier »

http://www.centreminier-vendee.fr

Un voyage toujours plus étonnant au pays des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres ! Ouvrez les portes du nouveau musée pour revivre l’aventure humaine et industrielle des mineurs de la région. Parcourez les corons de la cité ouvrière et laissez-vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari. Sans oublier… expositions, activités en famille et pour les enfants, événements…

13 and 14 May

An ever more surprising trip to the land of the black faces of Vendée and Deux-Sèvres! Open the doors of the new museum to relive the human and industrial adventure of the area’s miners. Walk through the corons of the working-class city and be surprised by the stained-glass windows of Carmelo Zagari. Not to mention… exhibitions, family and children’s activities, events…

Crédit : © XP Lights.