Visite au crépuscule de la Maison de François Mauriac Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar, 13 mai 2023, Saint-Maixant.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit sur réservation . Gratuit 0557981717, accueil@malagar.fr, http://malagar.fr

Après avoir récemment fait l’objet d’un grand chantier de restauration, le Domaine de Malagar poursuit sa transition numérique par l’enrichissement de la visite guidée de la Maison afin d’apprécier encore plus intensément cet écrin si cher à François Mauriac. Archives photos, audio et vidéo, se mêlent au mobilier d’antan et s’intègrent parfaitement dans cette nouvelle possibilité de visite. Entendre la voix du maître des lieux dans sa pauvre maison, le tout au crépuscule : c’est magique !

Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar 17 Route de Malagar, 33490 Saint-Maixant 33490 Saint-Maixant Gironde Nouvelle-Aquitaine

http://malagar.fr

Demeure girondine de l’écrivain François Mauriac, Malagar est un site exceptionnel dominant la vallée de la Garonne, la forêt des Landes, aux confins d’une région patrimoniale et viticole prestigieuse. Maison d’écrivain au cœur d’un vignoble de quinze hectares, le domaine est resté tel que François Mauriac, prix Nobel de Littérature, l’a laissé en 1968. Lieu de mémoire consacré à l’auteur du Nœud de Vipère ou entre autres du Bloc-Notes, Malagar, Patrimoine du Conseil Régional d’Aquitaine depuis 1985, est aussi un lieu de culture vivante, qui propose de mai à octobre, une saison culturelle où se croisent les disciplines : musique, théâtre, danse, cinéma, expositions, rencontres littéraires et débats d’idées.

© Centre françois Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar

Saturday 13 May, 19:30

Malagar lives(remains) girondine of the writer François Mauriac, is an exceptional site dominating the valley of the Garonne, the forest of Landes(Moors), in boundaries of a prestigious patrimonial and wine-making region. Writer’s house at the heart of a fifteen hectare vineyard, the domain stayed such as François Mauriac, Nobel Prize(Prizes) in Literature, left it in 1968. Commemorative site devoted to the author of the Knot of Adder or between others of the Notepad, Malagar, Heritage of the Regional Council of Aquitaine since 1985, is also a place of living culture, which proposes from May till October, a cultural season where cross disciplines: music, theatre, dance, cinema, exhibitions(exposures), literary meetings and debates of ideas.

© Centre françois de Malagar – Domain of Malagar

Crédit : Centre Francois Mauriac de Malagar – malagar.fr