Lecture théâtralisée Elles, comme Liberté Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, 13 mai 2023, Lyon.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre, en déambulation dans les différents espaces du musée, à partir de 19h30 Handicap intellectuel | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Ce précieux trésor sur quoi s’élèvent nos vies, la liberté, résonne au CHRD pour la Nuit des Musées. La compagnie Mademoiselle F* donne à entendre les voix de femmes engagées, de résistantes, de militantes, femmes d’aujourd’hui et d’hier, qui toutes célèbrent à leur manière l’élan vital nécessaire à nos existences. On traversera la forêt de l’enfance, une manifestation féministe, on écoutera la correspondance de femmes traquées, emprisonnées, qui célèbre l’amitié.

Et au fil de toutes ces rencontres, on dira la liberté de ces femmes, on dansera avec elles, on invitera les vivantes et les mortes, on chantera, on rêvera, libres.

À travers les différents espaces du musée, quelques bulles de spectacle, de lectures et de chants, comme une ode à la vie, «la vie chaude, ardente, vivante. »

**_En déambulation dans les différents espaces du musée, à partir de 19h30_**

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes La Mouche 69007 Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes tram T2, station Centre Berthelot Métro ligne B, arrêt Jean Macé ou ligne A arrêt Perrache Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille Velo’V : station Centre Berthelot (rue Pasteur – angle avenue Berthelot)

http://www.chrd.lyon.fr

Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le CHRD est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire.

Saturday 13 May, 19:30

Done up in the old(former) School of military health, within buildings(ships) where the head of Gestapo of Lyons, Klaus Barbie, clamped down, CHRD is a strong and symbolic place in the service(department) of History(Story) and of Memory.

Crédit : DR