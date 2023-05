Médiation Les élèves racontent le musée Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, 13 mai 2023, Lyon.

samedi 13 mai 2023 – 19:45 ⤏ 23:15 Nuit européenne des musées 2023

Entrée Libre, au fil du parcours permanent, à partir de 19H45. Handicap intellectuel | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Apprentis médiateurs, jeunes filles et garçons du collège Bellecombe invitent le public à partager avec eux l’histoire d’un objet du parcours permanent. Masque à gaz, cartes et tickets de rationnement, journaux clandestins, matériel de parachutage, radios : cinq objets dont ils vous révèleront tous les secrets.

**_Au fil du parcours permanent, à partir de 19H45_**

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes La Mouche 69007 Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes tram T2, station Centre Berthelot Métro ligne B, arrêt Jean Macé ou ligne A arrêt Perrache Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille Velo’V : station Centre Berthelot (rue Pasteur – angle avenue Berthelot)

Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le CHRD est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire.

Done up in the old(former) School of military health, within buildings(ships) where the head of Gestapo of Lyons, Klaus Barbie, clamped down, CHRD is a strong and symbolic place in the service(department) of History(Story) and of Memory.

